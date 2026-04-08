В Иране раскрыли подробности компенсации ущерба Исламской Республике

Fars: Причиненный Ирану ущерб компенсируют из создаваемого инвестфонда

Ущерб, причиненный Ирану в ходе конфликта с США и Израилем, компенсируют из создаваемого инвестиционного фонда, который должен быть сформирован из заинтересованных финансовых институтов. Об этом сообщило агентство Fars.

По информации агентства, компенсация ущерба за счет специально созданного инвестиционно-финансового фонда являлось одним из условий Исламской Республики. Кроме того, Иран планирует взимать плату за прохождение судов через Ормузский пролив, а вырученные средства направлять на восстановление страны.

Ранее США получили от Ирана предложение из 10 пунктов. После этого Дональд Трамп объявил, что Вашингтон согласен на двухнедельное перемирие с Тегераном. Как сообщили в Совете безопасности Ирана, американские власти согласны выплатить компенсацию, снять санкции и вывести войска с Ближнего Востока, а также оставить контроль над Ормузским проливом за Тегераном.