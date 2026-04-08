В Каспийском море произошло мощное землетрясение

В Каспийском море у берегов Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 5,3

У берегов Азербайджана зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 5,3. Об этом со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы сообщило агентство РИА Новости.

По информации ученых, подземные толчки были зафиксированы несколько часов назад в Каспийском море. Очаг землетрясения залегал на глубине 70 километров. Отмечается, что оно ощущалось в приграничных с Ираном районах — Ленкоранском, Ярдымлинском, Лерикском и Астаринском — силой три-четыре балла.

Накануне в том же районе было зарегистрировано еще одно землетрясение. Его магнитуда составила 4,3.

Ранее стало известно, что у побережья Чукотки произошло землетрясение магнитудой 5,1.