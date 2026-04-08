В Киеве высказались о визите США на Украину

Тихий: Киев готов принять партнеров из США, как только они будут готовы

Украина готова принять партнеров из США, как только они будут готовы к визиту. Такое заявление сделал официальный представитель украинского МИД Георгий Тихий, передает в Telegram телеканал «Новости.live».

«Приглашение американской переговорной делегации посетить Украину остается в силе, пока Украина и США работают над укреплением соглашения о гарантиях безопасности», — высказался он.

По словам спикера украинского МИД, американская сторона в настоящее время сосредоточена на ситуации вокруг Ирана.

Ранее стало известно, что трехсторонние переговоры по Украине с участием США продолжатся после урегулирования иранского конфликта. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа.