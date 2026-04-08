Россия
13:23, 8 апреля 2026

В России высказались о возобновлении трехсторонних переговоров по Украине

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Трехсторонние переговоры по Украине с участием США продолжатся после урегулирования иранского конфликта, убежден первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Иранский кризис сильно отвлекал американскую сторону и в определенной степени менял всю политическую палитру в Европе, указал депутат.

«Не поддержали европейские страны позицию США. Это, естественно, влияло и на другие аспекты отношений США с европейскими партнерами, партнерами по НАТО. Мы даже слышали с вами некоторые пафосные заявления со стороны [президента США Дональда] Трампа. Ситуация на две недели, будем считать, подвисла. Иранская сторона выставила свои условия. Уже эти условия не в полной мере соблюдаются Израилем в плане продолжения атак на Ливан, что было прописано одним из пунктов требований Ирана, которые, по мнению Трампа, могут лечь в основу рассмотрения соглашения США с Ираном. Переговоры продолжатся», — высказался политик.

Ранее Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. Он также отметил, что стороны близки к заключению окончательного соглашения о долгосрочном мире. Глава Белого дома также объявлял, что для перемирия согласился с предложенными Ираном десятью условиями, которые могут стать основой для переговоров. По его словам, стороны готовят долгосрочную сделку из 15 пунктов, которая уже частично согласована.

    Последние новости

    Стало известно о жестком разговоре Путина с Пашиняном в Кремле

    Спрогнозированы последствия временного открытия Ормузского пролива

    В России раскритиковали введение ГОСТов на все

    Военный эксперт рассказал о принесшем Ирану победу супероружии

    Курс доллара в России упал до минимума с начала марта

    Американист дал прогноз по перемирию Ирана и США

    Врач предостерег от распространенной ошибки во время обеда

    Европейский политик скептически отнесся к перемирию между США и Ираном

    Стали известны новые детали предстоящего бала Met Gala

    В Тегеране подожгли флаги США и Израиля

    Все новости
