07:49, 8 апреля 2026

В крушении F-15 в Иране увидели российский след

Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
Фото: US Air Force / Reuters

Американский истребитель F-15, который был сбит над Ираном, мог быть уничтожен системой противовоздушной обороны (ПВО) страны производства СССР или РФ. Наличие российского следа в крушении военного самолета США предположил военный эксперт и полковник в отставке Виктор Литовкин, передает ТАСС.

«Сбить его могли комплексом "Тор-М1", он есть у Ирана. Когда-то эти комплексы стояли на защите иранских атомных электростанций. Это гусеничный комплекс, они могли его перекинуть куда угодно, и поскольку у него радиус действия составляет около 20-30 километров, то он мог достать F-15», — указал военэксперт.

Также Литовкин допустил, что американский истребитель мог сбить комплекс С-300, который есть у Ирана и может быть все еще в строю. Он способен сбить цель на дистанции до 300 километров.

Специалист отметил, что Тегеран располагает и переносными ЗРК типа «Игла» и «Верба», их можно применять против авиации противника, несмотря на ограниченную дальность поражения (до 10 километров).

«Даже один боец с таким комплексом на плече вполне мог бы сбить F-15. Американцы — самонадеянный народ. Они были уверены в том, что уничтожили всю систему ПВО Ирана, и летали где угодно и как угодно», — добавил Литовкин.

Ранее стало известно, что ЦРУ впервые применило в Иране секретное устройство «Призрачный шепот», чтобы спасти сбитого над территорией страны пилота. В технологии задействована квантовая магнитометрия дальнего действия, используемая для поиска электромагнитного отпечатка сердцебиения человека.

