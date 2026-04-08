Бывший СССР
17:15, 8 апреля 2026

В МИД ответили на обвинение во вмешательстве в выборы Молдавии

Захарова ответила на обвинение Кишинева во вмешательстве в выборы
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Заявления официальных лиц Молдавии являются очередным проявлением антироссийской риторики. Так официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова ответила на заявление Молдавии о якобы вмешательстве Москвы в молдавские выборы, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

7 апреля советник президента Молдавии по вопросам национальной безопасности Станислав Секриеру заявил о готовности Кишинева обмениваться опытом с Европейским союзом (ЕС) в борьбе с якобы российским вмешательством в выборы.

«Когда достижений нет, только и остается обмениваться ложью и фейками. (...) Могли бы обмениваться товарами», — прокомментировала Захарова.

Дипломат также напомнила про предвыборные визиты европейских политиков с целью поддержки властей республики.

В 2024 году Молдавия обвинила Россию во вмешательстве в президентские выборы в стране, в России заявили о голословности подобных высказываний. Тогда действующий лидер республики Майя Санду одержала победу за счет голосов молдавской диаспоры в странах Европы, большинство избирателей на участках внутри страны проголосовало против Санду.

