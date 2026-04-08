В МИД ответили на заявления Киева о сотрудничестве российских и иранских хакеров

Захарова: Заявления Киева о сотрудничестве российских и иранских хакеров — ложь

Заявления Киева о сотрудничестве российских и иранских хакеров, являются ложью. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Ирония в том, кто делает заявления — та самая группировка, которая как по линии спецслужб Украины, так и при помощи подконтрольных преступных кибергруппировок проводит против России масштабную кампанию именно в киберпространстве», — отметила она.

Дипломат также заявила, что Украина превратилась в комфортное убежище для киберпреступников и мошенников. Она напомнила про вербовку граждан украинскими спецслужбами и организацию мошеннических колл-центров.

