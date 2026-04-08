11:39, 8 апреля 2026Бывший СССР

Зеленский сделал заявление о перемирии между США и Ираном

Зеленский: Киев поддерживает прекращение огня на Ближнем Востоке
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Киев поддерживает прекращение огня на Ближнем Востоке и выступает за тишину в регионе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Прекращение огня — это правильное решение, ведущее к окончанию войны (...) Мы поддерживаем тишину на Ближнем Востоке и в Персидском заливе, которая открывает путь для дипломатической работы», — сообщил политик.

Зеленский отдельно отметил работу военных экспертов с Украины в странах региона. Он также высказался за открытие Ормузского пролива для транспортировки грузов.

В ходе конфликта Владимир Зеленский сделал заявление о страхе Украины на фоне ближневосточной войны. По его словам, Киев опасается риска остаться без оружия из-за войны США с Ираном.

