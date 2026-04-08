В МИД России ответили на протест Баку по Карабаху

Москва ответит на протест, выраженный Министерством иностранных дел (МИД Азербайджана России, по дипканалам. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

5 апреля во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана выразили протест в связи с упоминанием Карабаха на встрече российского лидера Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, прошедшей в начале месяца. В Баку заявили, что все вопросы в отношении Карабаха относятся исключительно к внутренним делам Азербайджана.

«По дипломатическим каналам азербайджанской стороне будет передан ответ на обозначенные Баку сюжеты», — заявила дипломат.

Захарова также напомнила, что Россия и лично президент страны сыграли ключевую роль в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

Ранее у Пашиняна произошел конфликт с пассажиркой метро, которая обвинила его в сдаче Нагорного Карабаха. Женщина просила политика не разговаривать с ней на повышенных тонах, но он ответил, что будет «так разговаривать».