В Петербурге разрешили не сдавшим ОГЭ школьникам пойти учиться бесплатно

В Петербурге не сдавшие ОГЭ школьники смогут бесплатно поступить в колледжи

В Санкт-Петербурге не сдавшие ОГЭ школьники смогут поступить в колледжи на бесплатное обучение. Соответствующий закон в первом чтении приняли депутаты Законодательного собрания города, сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что изменения в законодательстве позволят выпускникам девятых классов, не сдавшим ОГЭ, бесплатно учиться на программах среднего специального образования.

В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что до ввода новых правил не сдавшие экзамен школьники теряли год, ожидая пересдачи. Согласно новому закону, подростки смогут за это время получить рабочую специальность. Новая мера, указали авторы инициативы, поможет бывшим школьникам выбрать карьеру, а также снизить дефицит кадров в городе.

Ранее стало известно, что Минпросвещения подготовило перечень школ в приграничных регионах России, где ученики смогут не сдавать ЕГЭ и ОГЭ.