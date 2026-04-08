В Петербурге разрешили не сдавшим ОГЭ школьникам пойти учиться бесплатно

18:50, 8 апреля 2026

В Петербурге не сдавшие ОГЭ школьники смогут бесплатно поступить в колледжи
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

В Санкт-Петербурге не сдавшие ОГЭ школьники смогут поступить в колледжи на бесплатное обучение. Соответствующий закон в первом чтении приняли депутаты Законодательного собрания города, сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что изменения в законодательстве позволят выпускникам девятых классов, не сдавшим ОГЭ, бесплатно учиться на программах среднего специального образования.

В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что до ввода новых правил не сдавшие экзамен школьники теряли год, ожидая пересдачи. Согласно новому закону, подростки смогут за это время получить рабочую специальность. Новая мера, указали авторы инициативы, поможет бывшим школьникам выбрать карьеру, а также снизить дефицит кадров в городе.

Ранее стало известно, что Минпросвещения подготовило перечень школ в приграничных регионах России, где ученики смогут не сдавать ЕГЭ и ОГЭ.

    Последние новости

    «Это беспрецедентная катастрофа». Почему в Израиле пришли в ужас от сделки с Ираном и может ли начаться новый масштабный конфликт?

    Одну категорию московских водителей призвали пересесть на метро

    Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер назвали посмешищем из-за внешнего вида на фото папарацци

    Россияне посадили за руль детсадовца и поплатились

    Эмигрировавший комик-иноагент решил оформить ребенку российское гражданство

    На крупнейшей мотовыставке России гостям представили более 500 новых моделей

    Инфляция в России ускорилась

    Названы самые популярные смартфоны

    Любителей скрывать запах изо рта жвачкой предупредили об обратном желаемому эффекте

    Близкие к Московской области регионы засыпало снегом

    Все новости
