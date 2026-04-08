В планах Трампа по Ирану увидели угрозу Китаю

Bloomberg: США получат рычаги давления на Китай, взяв под контроль нефть Ирана

Американский лидер Дональд Трамп планирует установить контроль над нефтяным сектором Ирана. Это укрепит господство Соединенных Штатов в области энергетики и может дать стране рычаг давления на Китай, возможную угрозу для Пекина увидели журналисты Bloomberg.

Источники агентства, знакомые с размышлениями президента США по этому вопросу, указывают, что он неоднократно обсуждал возможность захватить иранскую нефть. Он называл это благом для американской стороны, но признавал политические риски. «Если бы у меня был выбор, я бы взял нефть и заработал кучу денег», — заявлял Трамп репортерам.

Издание отмечает, что, по мнению Трампа, контроль над энергопотоками Ирана укрепит его позиции на переговорах с лидером КНР Си Цзиньпином, так как Китай является крупным импортером нефти, а конфликт на Ближнем Востоке сократил поставки через Ормузский пролив и привел к росту цен на энергоресурсы.

В то же время в Белом доме заявили, что официальных планов по захвату нефти Ирана у США нет, это не входит в условия потенциальной мирной сделки.

По данным Bloomberg, Китай, вероятно, оценивает последствия такого плана Трампа по-другому: государство давно готовилось к подобному сценарию, наращивало запасы, добычу и возобновляемую энергетику, чтобы пережить потенциальные экономические сложности.

Ранее стало известно, что Китай в последнюю минуту вмешался и убедил Иран согласиться на двухнедельное прекращение огня с США и Израилем. Союзник Исламской Республики призвал проявить гибкость и разрядить напряженность.