13:05, 8 апреля 2026Интернет и СМИ

В России назвали число вовлеченных в мошеннические схемы в Telegram подростков

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Первый заместитель начальника УБК МВД России Сергей Калинин назвал число подростков, вовлеченных в мошеннические схемы в мессенджере Telegram. Об этом сообщает ТАСС.

Калинин рассказал, что злоумышленники массово вовлекают несовершеннолетних в схему сдачи аккаунтов в аренду. По его словам, в Telegram есть около 2,5 тысячи подобных каналов, в которых состоят более 100 тысяч подростков.

Он добавил, что несовершеннолетние, передающие мошенникам свои учетные записи, становятся соучастниками преступлений. В таком случае им может грозить судимость, напомнил Калинин.

Ранее россиян предупредили, что мошенники начали притворяться службой поддержки Telegram. Аферисты создают секретные чаты и убеждают пользователя перейти по ссылке якобы для подтверждения аутентификации.

В марте сообщалось о другой популярной схеме обмана в Telegram. Мошенники крадут аккаунты под предлогом перехода в новый чат.

