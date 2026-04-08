В России рассказали о последствиях введения оценок за поведение в школах

Учитель Казаков: Оценки за поведение будут отнимать силы у преподавателей

Введение в российских школах оценок за поведение негативно отразится на детях и преподавателях. Об этом заявил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков, чьи слова приводит НСН.

«Введение такой оценки не приведет к улучшению ситуации в целом, могут пострадать как ученики, так и учителя. Любая оценка субъективна», — объяснил он.

По его словам, учителя могут начать не заниматься реальными проблемами учеников и перестанут их воспитывать. Педагоги начнут пытаться объективно оценивать поведение школьников, чтобы избежать жалоб от родителей.

Казаков также добавил, что на данный момент нет информации о том, какие меры будут принимать против детей, поведение которых будет признаваться «недопустимым».

Ранее стало известно, что для оценки поведения в школах России выбрана трехуровневая модель. Таким образом, всего будет три типа оценки: «образцовое» поведение, «допустимое» и «недопустимое». По словам министра просвещения России Сергея Кравцова, нововведение в системе образования позволит в первую очередь поддержать учителя.