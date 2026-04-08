Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:56, 8 апреля 2026Россия

В России рассказали о последствиях введения оценок за поведение в школах

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Введение в российских школах оценок за поведение негативно отразится на детях и преподавателях. Об этом заявил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков, чьи слова приводит НСН.

«Введение такой оценки не приведет к улучшению ситуации в целом, могут пострадать как ученики, так и учителя. Любая оценка субъективна», — объяснил он.

По его словам, учителя могут начать не заниматься реальными проблемами учеников и перестанут их воспитывать. Педагоги начнут пытаться объективно оценивать поведение школьников, чтобы избежать жалоб от родителей.

Казаков также добавил, что на данный момент нет информации о том, какие меры будут принимать против детей, поведение которых будет признаваться «недопустимым».

Ранее стало известно, что для оценки поведения в школах России выбрана трехуровневая модель. Таким образом, всего будет три типа оценки: «образцовое» поведение, «допустимое» и «недопустимое». По словам министра просвещения России Сергея Кравцова, нововведение в системе образования позволит в первую очередь поддержать учителя.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран остановил проход судов через Ормузский пролив

    Стало известно о желании ПСЖ летом купить самого дорогого футболиста России

    Россияне расхотели отдыхать на праздниках

    Задержанный полицейскими мужчина проглотил наркотики и не выжил

    Действия Израиля описали словами «США не могут сдержать своего агрессивного пса»

    Суд решил судьбу имущества «золотой судьи» Хахалевой

    В МИД России ответили на протест Баку по Карабаху

    Застрелившего родителей беглого россиянина нашли в машине

    Роль Китая в прекращении огня на Ближнем Востоке раскрыли

    Уехавший из России в США блогер поироинизировал над Галкиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok