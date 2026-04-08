В России рекордно выросли продажи машин двух крупнейших производителей Китая

Реализация Hongqi в РФ выросла на 95 %, а GWM сообщил о рекорде продаж Tank 400

Китайские Hongqi и Great Wall Motor (GWM) отчитались о значительном увеличении продаж в России. В случае премиальных автомобилей Hongqi реализация в марте выросла на рекордные 95,4 процента, что почти вдвое больше по сравнению с мартом прошлого года. Информация об этом есть в распоряжении «Ленты.ру».

В марте дилеры Hongqi продали 813 машин, а год назад этот показатель составил 416 единиц. Доля частных клиентов достигла 77,2 процента (628 автомобилей). Для сравнения: в феврале этот показатель составлял 74 процента. Оставшиеся 185 машин забрали корпоративные заказчики.

Самой востребованной моделью стал компактный кроссовер HS3, на который пришлось 47 процентов всех продаж бренда за месяц. Вторую строчку удержал кроссовер HS5 New. Седан H5 сохранил третье место благодаря спросу бизнес-парков. Впервые в пятерку лидеров вошли флагманский кроссовер HS7 (42 единицы) и представительский седан H9 (31 машина).

Концерн GWM за первые три месяца реализовал в России более 40 тысяч автомобилей, что на девять процентов превышает результат годичной давности. Наибольшей популярностью у россиян, как и прежде, пользовались модели Haval — они разошлись тиражом свыше 35 600 экземпляров.

Бестселлером остался Jolion, чьи продажи выросли на 20 процентов и превысили 14 200 единиц. На втором месте — кроссовер M6, сборка которого осуществляется в Калужской области (около 6400 машин). Семейство F-серии прибавило 16,5 процента, достигнув отметки в 5500 автомобилей.

Линейка Haval Pro, куда входят внедорожники и кроссоверы с улучшенной проходимостью, показала рост на 26,6 процента (более 7200 единиц). Здесь почти половину продаж забрала модель H3, а каждый пятый реализованный автомобиль в этом семействе пришелся на мощный H7.

Бренд Tank увеличил квартальный результат до 3600 машин. Наибольший интерес сохранил Tank 300. При этом модель Tank 400, появившаяся на рынке в начале прошлого года, показала рост спроса более чем на 60 процентов относительно первого квартала 2025 года.

Ранее аналитик Сергей Целиков сообщил, что продажи новых BMW в России выросли более чем на 90 процентов. За первые три месяца 2026 года россияне поставили на учет 3873 новых автомобиля марки.