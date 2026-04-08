В Сети появилась теория о связи потопов в Дагестане с разгоном облаков в Иране

Теория о связи потопов в Дагестане с разгоном облаков в Иране оказалась фейком

В Сети возникло массовое обсуждение связи ливней и затоплений Дагестана якобы с действиями американской авиации. Началось оно с поста экс-депутата Госдумы и иноагента Олега Шеина (признан Минюстом иноагентом) в Telegram. В частности, он предположил, что США применяют на Ближнем Востоке технологии, способствующие расчистке неба от облаков, чтобы вести авиаудары по Ирану.

«К ливням, что прошли в Махачкале и Баку: мои друзья из ученых кругов, что живут здесь, связывают происходящее с американцами, которые расчищают небо Ирана от облаков, чтобы спутники лучше работали, а авиация действовала не вслепую и не сильно снижаясь», — написал Шеин в своем канале.

Бывший политик привел в качестве аргумента неназванный и обобщенный источник («друзья из ученых кругов») и не представил ни одного факта, предложив информацию в виде слухов. Тема быстро вошла в повестку проукраинских каналов, получила цитируемость, обросла домыслами и в конспирологическом виде попала в некоторые российские СМИ и региональные дагестанские чаты.

В раскручивании фейка была использована публикация израильского издания Aurora от 15 ноября 2025 года, в которой неназванный «высокопоставленный иранский генерал» без каких-либо фактов обвиняет Израиль в том, что он якобы «украл облака», которые должны были принести дождь на иранскую территорию, тем самым усугубив засуху. Информация подается на фоне водного кризиса в Иране в связи с неэффективным управлением ресурсами и последствиями изменения климата.

В этой же публикации указывается, что региональные специалисты и международные климатологи единодушно утверждают, что нет никаких научных доказательств в поддержку этих утверждений. Также подчеркивается, что ни одна страна в настоящее время не обладает возможностью манипулировать погодой в такой степени.

В то же самое время иранское научное сообщество связывает самые низкие показатели осадков в стране с многолетней засухой, которая ослабила погодные системы. Помимо прочих факторов, упоминается вырубка лесов и мелиорация.

Ситуацию прокомментировал в беседе с ТАСС эксперт Международной ассоциации по фактчекингу (Global Fact-Checking Network, GFCN) по Ближнему Востоку, генеральный директор фирмы International Geopolitical Processes-IGP Амр Эдлииб. По его мнению, связь наводнений в Дагестане с «кражей облаков» следует считать блефом или шумом.

«В политике и мировых СМИ разные официальные лица нередко используют теорию заговора для манипуляции общественным мнением, порой в собственных коварных целях. Главной задачей таких конспиративных слухов является дискредитация оппонентов, оправдание собственных просчетов и т. д.», — уверен эксперт.

Другой эксперт этой ассоциации — доктор философии по критической теории Алессандро Пагани также уверен, что данный вброс является не более, чем геополитической дезинформацией. «Конспирологическая теория о том, что США и Израиль "рассеивают облака" над Ираном, чтобы вызвать наводнение в Дагестане, является классическим примером геополитической дезинформации. Эта теория, лишенная фактических доказательств, следует схеме, подобной теории [итальянского коммуниста Антонио] Грамши, по созданию нарративной гегемонии, формируя конспирологический "здравый смысл", отвлекающий внимание от реальных структурных противоречий», — рассказал он в беседе с ТАСС.

С научной точки зрения, технологии изменения погоды с помощью рассеивания облаков действительно имеют место и применяется в некоторых случаях. Однако влияние этого метода локально и не влияет на климат в международных масштабах. Кроме того, эффект таких мероприятий трудно инструментально доказать.

К примеру, ранее начальник управления мониторинга геофизических процессов, активных воздействий и государственного надзора Росгидромета Валерий Стасенко заявил, что «выводы экологов относительно того, что дождливая погода является следствием наших мероприятий, это не более чем домыслы. Чтобы делать такие выводы, необходимо измерять уровень аэрозоля в атмосфере, его концентрацию, установить тип аэрозоля. Без этих данных подобные утверждения голословны».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».