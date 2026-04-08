Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:03, 8 апреля 2026Мир

В США усомнились в успехе перемирия с Ираном

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

США и Израиль могут возобновить совместную военную операцию против Ирана, поскольку позиции сторон существенно различаются. Об этом заявил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис на своей странице в социальной сети X.

«Все три стороны имеют совершенно разные представления о том, каким должен быть конечный результат переговоров, и вполне возможно, что срок в две недели не будет продлен или что по истечении этого времени боевые действия возобновятся», — написал он.

Американский военный призвал Вашингтон не забывать о цене, которую уже заплатило государство за развязанный им конфликт.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Иран «молил» США о прекращении огня. При этом он отметил, что операция «Эпическая ярость» стала настоящей военной победой для Вашингтона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok