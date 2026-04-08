В Тегеране подожгли флаги США и Израиля после объявления о прекращении огня. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что после объявления о перемирии иранцы собрались на улицах Тегерана, однако многие выразили скептицизм по поводу соглашения.

Телеканал передает, что некоторые люди сжигали американские и израильские флаги, многие размахивали флагами Ирана и держали фотографии верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи и его отца, бывшего лидера страны аятоллы Али Хаменеи.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что перемирие с США достигнуто благодаря принятию желаемых Ираном принципов. Политик подчеркнул, что с сегодняшнего дня иранцы останутся едины, будь то в сфере дипломатии, обороны, на улицах или в сфере оказания услуг.