Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:57, 8 апреля 2026

Важнейший на Ближнем Востоке нефтепровод подвергся атаке беспилотника

FT: Беспилотник ударил по нефтепроводу Восток — Запад в Саудовской Аравии
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Еще один важнейший на Ближнем Востоке объект энергетической инфраструктуры подвергся атаке беспилотника. Об инциденте сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Речь идет о трубопроводе Восток — Запад, проходящий по территории Саудовской Аравии. Этот маршрут до недавнего времени рассматривался в качестве основной альтернативы Ормузскому проливу, который более месяца оставался заблокированным Ираном.

Атака на ключевой региональный нефтепровод, по которому сырье доставлялось из Персидского залива к Красному морю для последующего экспорта в разные регионы мира, произошла в среду, 8 апреля, примерно в 13:00 по местному времени. Удар пришелся по одной из насосных станций.

Владельцем и оператором трубопровода является компания Saudi Aramco. В настоящее время ее специалисты оценивают потенциальный ущерб, который был нанесен объекту. Отмечается, что нападение было совершено через несколько часов после объявления двухнедельного перемирия между Ираном и США. Атака на трубопровод Восток — Запад могла быть ответом Ирана на удар по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) на острове Лаван. Тегеран обвинил в нападении американских и израильских военных.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok