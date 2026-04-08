Важнейший на Ближнем Востоке нефтепровод подвергся атаке беспилотника

FT: Беспилотник ударил по нефтепроводу Восток — Запад в Саудовской Аравии

Еще один важнейший на Ближнем Востоке объект энергетической инфраструктуры подвергся атаке беспилотника. Об инциденте сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Речь идет о трубопроводе Восток — Запад, проходящий по территории Саудовской Аравии. Этот маршрут до недавнего времени рассматривался в качестве основной альтернативы Ормузскому проливу, который более месяца оставался заблокированным Ираном.

Атака на ключевой региональный нефтепровод, по которому сырье доставлялось из Персидского залива к Красному морю для последующего экспорта в разные регионы мира, произошла в среду, 8 апреля, примерно в 13:00 по местному времени. Удар пришелся по одной из насосных станций.

Владельцем и оператором трубопровода является компания Saudi Aramco. В настоящее время ее специалисты оценивают потенциальный ущерб, который был нанесен объекту. Отмечается, что нападение было совершено через несколько часов после объявления двухнедельного перемирия между Ираном и США. Атака на трубопровод Восток — Запад могла быть ответом Ирана на удар по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) на острове Лаван. Тегеран обвинил в нападении американских и израильских военных.