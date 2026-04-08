13:49, 8 апреля 2026

Вэнс указал на нелогичность действий ЕС в отношениях с Россией

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Will Oliver / Pool / CNP / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о противоречии в политике европейских стран по отношению к России. Выступая в Будапеште, он отметил, что Евросоюз (ЕС) называет РФ главной угрозой, но при этом сохранял зависимость от ее энергоресурсов. Трансляция выступления политика в ходе визита в Венгрию доступна на YouTube-канале GBNews.

«Почему европейцы, заявляя, что Россия представляет собой самую большую угрозу, сделали себя полностью зависимыми от ненадежных источников энергии?» — задался вопросом Вэнс.

Американский вице-президент подчеркнул, что логика требовала от Европы обеспечить себе экономическое и энергетическое превосходство, однако европейские страны поступили противоположным образом.

При этом он заявил об уважении к европейской культуре и народу, уточнив, что разногласия касаются только политического руководства.

Ранее Вэнс выразил разочарование позицией большинства европейских лидеров по конфликту на Украине. Он подчеркнул, что лишь некоторые западноевропейские столицы внесли вклад в решение кризиса, в частности, выделив премьер-министра Италии Джорджу Мелони. По словам Вэнса, именно венгерский премьер Виктор Орбан «помог по-настоящему осознать суть этого конфликта».

