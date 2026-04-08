Вещи из популярного журнала 90-х покорили соцсети

Блогерша и швея Валери (фамилия неизвестна) показала вещи из 90-х из популярного журнала, которые покорили соцсети. Ролик и комментарии опубликованы в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юзерша с никнеймом valerianas_blog запечатлела развороты из культового немецкого издания Burda, ставшее главным источником трендов, выкроек и стиля в конце 20 века. Так, она обратила внимание зрителей на белый тотал-лук, состоящий из куртки, штанов и ботинок. Помимо этого, россиянка сделала акцент на коричневом комплекте с пиджаком и юбкой, а также леопардовом жакете и кожаной куртке с мехом.

«Это сокровище, которое досталось мне от мамы», — рассказала Валери.

Пользователи сети восхитились моделями одежды, которые были представлены в журнале. «Там не старье, там действительно мода!», «Говорят старье, а сами хотят как семейство Кеннеди одеваться», «Бурда 90-х — это просто сундук сокровищ», «Великолепные и очень актуальные модели», — оценили они.

В марте россияне ринулись скупать винтажную старую одежду и аксессуары к 8 Марта. Ретроджемперы, свитеры и кардиганы стали покупать чаще в три раза, в среднем за 2000 рублей, а винтажные платья — в полтора раза чаще, в среднем за 2600 рублей.

