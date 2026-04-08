18:45, 8 апреля 2026

Власти помешали жительнице Подмосковья построить дом мечты

Жительница Дмитрова не смогла построить дом мечты из-за властей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Toa55 / Shutterstock / Fotodom  

Жительница подмосковного Дмитрова захотела построить дом мечты на заброшенном участке и не смогла из-за местных властей. Об этом пишет Telegram-канал НТВ.

Россиянка приобрела участок с постройкой, который пустовал 34 года. За это время гнилые деревья на территории вросли в фундамент здания и мешали проезду техники для демонтажа.

Всего на участке примерно 20 берез, небольшая ель, несколько кустарников и ивы. Собственница хотела избавиться от растений, однако чиновники заявили, что они защищены законом и их нельзя спилить без «порубочного билета», за который придется заплатить около 700 тысяч рублей.

Ранее в Омске 13 дачных участков изъяли у владельцев из-за неухоженной территории. В регионе впервые применили на практике новый закон, который позволяет изымать заброшенную землю.

