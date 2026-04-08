Внушение ненависти к СВО обернулось для россиянина реальным сроком

Жители Нижегородской и Тверской областей выслушали приговоры за госизмену в пользу Украины. Об этом пишет РИА Новости.

Жителя Твери приговорил к 16 годам и девяти месяцам лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Жителя Нижегородской области приговорили к 14 годам лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме, последующие 11 лет — в колонии строгого режима.

По версии следствия, житель Нижегородской области через переписку в Telegram-мессенджере сформировал у жителя Твери негативное отношение к специальной военной операции (СВО). Затем он склонил его ко вступлению в запрещенную на территории России украинскую террористическую организацию. Целью было совершение преступлений в ее интересах и последующее участие в боевых действиях против Вооруженных сил России.

Ранее в Самарской области суд приговорил местного жителя к десяти годам лишения свободы за нанесение антироссийских надписей.