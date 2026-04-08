Силовые структуры
17:47, 8 апреля 2026Силовые структуры

Внушение ненависти к СВО обернулось для россиянина реальным сроком

Жители Нижегородской и Тверской областей выслушали приговоры за госизмену
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов
Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Жители Нижегородской и Тверской областей выслушали приговоры за госизмену в пользу Украины. Об этом пишет РИА Новости.

Жителя Твери приговорил к 16 годам и девяти месяцам лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Жителя Нижегородской области приговорили к 14 годам лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме, последующие 11 лет — в колонии строгого режима.

По версии следствия, житель Нижегородской области через переписку в Telegram-мессенджере сформировал у жителя Твери негативное отношение к специальной военной операции (СВО). Затем он склонил его ко вступлению в запрещенную на территории России украинскую террористическую организацию. Целью было совершение преступлений в ее интересах и последующее участие в боевых действиях против Вооруженных сил России.

Ранее в Самарской области суд приговорил местного жителя к десяти годам лишения свободы за нанесение антироссийских надписей.

    Последние новости

    Иран остановил проход судов через Ормузский пролив

    Стало известно о желании ПСЖ летом купить самого дорогого футболиста России

    Россияне расхотели отдыхать на праздниках

    Задержанный полицейскими мужчина проглотил наркотики и не выжил

    Действия Израиля описали словами «США не могут сдержать своего агрессивного пса»

    Суд решил судьбу имущества «золотой судьи» Хахалевой

    В МИД России ответили на протест Баку по Карабаху

    Застрелившего родителей беглого россиянина нашли в машине

    Роль Китая в прекращении огня на Ближнем Востоке раскрыли

    Уехавший из России в США блогер поироинизировал над Галкиным

    Все новости
