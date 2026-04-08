Врач рассказал о способе не пропустить развитие деменции

Невролог Хорошев: На первые признаки деменции должны обратить внимание близкие

Человек, у которого развивается деменция, сам по себе вряд ли сможет это распознать. Важно, чтобы первые симптомы развития этого заболевания заметили его близкие. Об этом рассказал в беседе с НСН невролог Павел Хорошев.

«Только родственники могут заметить, что у человека есть проблемы с памятью, так как меняется его обычное поведение, не надо списывать это на усталость», — предупредил врач.

Как отмечают ученые, фокус внимания у современных людей официально сократился до 47 секунд. Мозг адаптировался к вечным уведомлениям, прокручиванию ленты и короткому контенту. Люди отвыкли нагружать мозг задачами, что может негативно сказаться на когнитивных функциях в будущем.

«Современные технологии позволяют ставить напоминание, заметки и так далее. Поэтому люди просто не обращаются к врачам, даже если у них проблемы с памятью, они не замечают», — заявил невролог.

По мнению специалиста, только родственники могут заметить, что у человека есть проблемы с памятью. Врач отметил также, что актер Брюс Уиллис, страдающий от прогрессирующей лобно-височной деменции (FTD), вряд ли сам стал замечать изменения, которые с ним происходят. Скорее всего, предположил Хорошев, их первыми заметили коллеги по съемочной площадке и близкие. «Он просто чаще стал застывать на площадке, забывать текст, поэтому тревогу забили операторы и режиссер, а ему жилось неплохо. Тревогу должны бить именно родственники, близкие люди», — заключил врач.

Ранее невролог и гериатр Валерий Новоселов перечислил изменения в поведении человека, которые могут говорить о первых признаках деменции и болезни Альцгеймера. Прежде всего невролог отметил, что первыми признаками этих заболеваний могут быть проблемы с запоминанием и воспроизведением новой информации. Кроме того, о деменции или болезни Альцгеймера может говорить то, что речь человека без причины стала более бедной и замедленной.