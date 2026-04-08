Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:41, 8 апреля 2026

Врач рассказал о способе не пропустить развитие деменции

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Человек, у которого развивается деменция, сам по себе вряд ли сможет это распознать. Важно, чтобы первые симптомы развития этого заболевания заметили его близкие. Об этом рассказал в беседе с НСН невролог Павел Хорошев.

«Только родственники могут заметить, что у человека есть проблемы с памятью, так как меняется его обычное поведение, не надо списывать это на усталость», — предупредил врач.

Как отмечают ученые, фокус внимания у современных людей официально сократился до 47 секунд. Мозг адаптировался к вечным уведомлениям, прокручиванию ленты и короткому контенту. Люди отвыкли нагружать мозг задачами, что может негативно сказаться на когнитивных функциях в будущем.

«Современные технологии позволяют ставить напоминание, заметки и так далее. Поэтому люди просто не обращаются к врачам, даже если у них проблемы с памятью, они не замечают», — заявил невролог.

По мнению специалиста, только родственники могут заметить, что у человека есть проблемы с памятью. Врач отметил также, что актер Брюс Уиллис, страдающий от прогрессирующей лобно-височной деменции (FTD), вряд ли сам стал замечать изменения, которые с ним происходят. Скорее всего, предположил Хорошев, их первыми заметили коллеги по съемочной площадке и близкие. «Он просто чаще стал застывать на площадке, забывать текст, поэтому тревогу забили операторы и режиссер, а ему жилось неплохо. Тревогу должны бить именно родственники, близкие люди», — заключил врач.

Ранее невролог и гериатр Валерий Новоселов перечислил изменения в поведении человека, которые могут говорить о первых признаках деменции и болезни Альцгеймера. Прежде всего невролог отметил, что первыми признаками этих заболеваний могут быть проблемы с запоминанием и воспроизведением новой информации. Кроме того, о деменции или болезни Альцгеймера может говорить то, что речь человека без причины стала более бедной и замедленной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok