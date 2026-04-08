Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:50, 8 апреля 2026

Застрелившего родителей беглого россиянина нашли в машине

В Ростовской области нашли мертвым мужчину, убившего родителей в Таганроге
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Ростовской области нашли 32-летнего мужчину, застрелившего родителей в Таганроге. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, его нашли без признаков жизни, предварительно, с огнестрельными ранениями, в машине в 20 километрах от Таганрога.

Вероятным мотивом преступления послужили деньги и финансовый конфликт с родными.

Подозреваемый увлекался футболом, состоял в соответствующих чатах, а также интересовался нетрадиционными знакомствами для мужчин. 7 апреля стало известно, что он вооружился карабином «Сайга» и открыл огонь по родителям. Полученные ими раны оказались несовместимы с жизнью. После этого мужчина сбежал с места преступления на иномарке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok