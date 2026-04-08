Застрелившего родителей беглого россиянина нашли в машине

В Ростовской области нашли мертвым мужчину, убившего родителей в Таганроге

В Ростовской области нашли 32-летнего мужчину, застрелившего родителей в Таганроге. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, его нашли без признаков жизни, предварительно, с огнестрельными ранениями, в машине в 20 километрах от Таганрога.

Вероятным мотивом преступления послужили деньги и финансовый конфликт с родными.

Подозреваемый увлекался футболом, состоял в соответствующих чатах, а также интересовался нетрадиционными знакомствами для мужчин. 7 апреля стало известно, что он вооружился карабином «Сайга» и открыл огонь по родителям. Полученные ими раны оказались несовместимы с жизнью. После этого мужчина сбежал с места преступления на иномарке.