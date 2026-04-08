Жители российского города пожаловались на массовые падения при попытке выйти на улицу

Жители Кременок Калужской области пожаловались на массовые падения при попытке выйти на улицу. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Mash.

Речь идет о жилом комплексе «Молодежный», расположенном на одноименной улице — по словам жителей, кто-то убрал стекло из двери подъезда, и теперь каждый выход на улицу становится травмоопасным. На записи с камеры видеонаблюдения можно заметить, что несколько людей, не заметив отсутствие стекла, упали в образовавшийся проем.

