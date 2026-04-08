13:26, 8 апреля 2026

Жители российского города пожаловались на массовые падения при попытке выйти на улицу

Жители ЖК в Кременках пожаловались, что падают из-за отсутствия стекла в двери
Полина Кислицына (Редактор)

Жители Кременок Калужской области пожаловались на массовые падения при попытке выйти на улицу. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Mash.

Речь идет о жилом комплексе «Молодежный», расположенном на одноименной улице — по словам жителей, кто-то убрал стекло из двери подъезда, и теперь каждый выход на улицу становится травмоопасным. На записи с камеры видеонаблюдения можно заметить, что несколько людей, не заметив отсутствие стекла, упали в образовавшийся проем.

Ранее сообщалось, что ЖК в Хабаровске, который в феврале затопило дважды за день, летом 2025-го сдали с трещинами на лестницах и отваливающейся штукатуркой.

    Последние новости

    Стало известно о жестком разговоре Путина с Пашиняном в Кремле

    Спрогнозированы последствия временного открытия Ормузского пролива

    В России раскритиковали введение ГОСТов на все

    Военный эксперт рассказал о принесшем Ирану победу супероружии

    Курс доллара в России упал до минимума с начала марта

    Американист дал прогноз по перемирию Ирана и США

    Врач предостерег от распространенной ошибки во время обеда

    Европейский политик скептически отнесся к перемирию между США и Ираном

    Стали известны новые детали предстоящего бала Met Gala

    В Тегеране подожгли флаги США и Израиля

    Все новости
