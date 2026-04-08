11:41, 8 апреля 2026

Значение конфликта на Ближнем Востоке для России раскрыли

Политолог Тренин: РФ получила возможность более тесного сотрудничества с Ираном
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Россия получила возможность более тесного сотрудничества с Ираном за счет своей принципиальной позиции в отношении конфликта на Ближнем Востоке. С такой оценкой выступил директор Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ, президент Российского совета по международным делам (РСМД) Дмитрий Тренин, его колонка опубликована на сайте РСМД.

«В перспективе Москва получает возможность для более тесного развития отношений с Тегераном, который прошел тяжелейшее испытание и значительно повысил свой международный статус. Россия, Китай, Иран, а также Белоруссия и КНДР фактически образуют ядро новой системы безопасности в Евразии», — подчеркнул политолог.

Тренин прокомментировал прекращение огня в конфликте между США и Ираном, подчеркнув, что Москве удалось сохранить принципиальный подход к противостоянию и «назвать агрессию агрессией». Эксперт отметил, что российское руководство при этом также смогло поддерживать отношения с президентом США Дональдом Трампом и Израилем, а также государствами Персидского залива.

Президент РСМД также выделил следующие последствия конфликта на Ближнем Востоке для России:

  • ослабление интереса Вашингтона к Украине;
  • обострение отношений между США и НАТО;
  • временное повышение цен на нефть.

9 марта президент России Владимир Путин и Трамп поговорили по телефону. Глава Белого дома позвонил российскому коллеге, чтобы «обсудить развитие текущей международной обстановки». Акцент в разговоре политиков был вокруг Ирана и на переговорах по Украине.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала перемирие между США и Ираном. Дипломат отметила, что Москва изначально указывала на отсутствие военного решения конфликта.

