Звезда «Белого лотоса» станет матерью спустя год после смерти мужа

Актриса Обри Плаза и актер Кристофер Эбботт станут родителями

Американская актриса Обри Плаза, наиболее известная по сериалам «Парки и зоны отдыха» и «Белый лотос», ждет первого ребенка. Об этом пишет издание People.

По данным источника, отцом ребенка стал Кристофер Эбботт — звезда сериала «Уловка-22», фильма «Бедные-несчастные» и коллега Обри по театральной постановке «Дэнни и глубокое синее море». «Для них это прекрасный сюрприз после эмоционального года», — подчеркнули инсайдеры.

С 2011 года Плаза состояла в отношениях со сценаристом и режиссером Джеффом Бэйной, в 2021-м пара сыграла свадьбу. Осенью 2024 года супруги расстались, однако поддерживали дружеское общение. В январе 2025-го стало известно о самоубийстве Бэйны.

