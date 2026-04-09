Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:11, 9 апреля 2026

Актриса Ирина Горбачева снялась обнаженной в процессе похудения

Карина Черных
Фото: @irina_gorbacheva

Российская актриса театра, кино и дубляжа Ирина Горбачева снялась в откровенном виде в процессе похудения. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя артистка показала два снимка, на которых позирует полностью обнаженной. При этом она раскрыла подробности жизни с РПП (расстройством пищевого поведения). По словам звезды, еда для нее была источником радости при ежедневном стрессе и она часто переедала, потому что из-за расстройства сигнал сытости не доходил до мозга.

Несколько месяцев назад Горбачева начала работать с нутрициологом и использовать препарат «Седжаро», который применяется для лечения сахарного диабета второго типа и ожирения. «Еда была моей отдушиной, моим ритуалом, моим источником счастья. Спустя 4,5 месяца я смотрю на нее совсем иначе», — поделилась результатами автор публикации.

В феврале Ирина Горбачева также снялась обнаженной после набора веса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok