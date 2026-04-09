Актриса Ирина Горбачева снялась обнаженной в процессе похудения

Актриса Ирина Горбачева снялась в откровенном виде в процессе похудения

Российская актриса театра, кино и дубляжа Ирина Горбачева снялась в откровенном виде в процессе похудения. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя артистка показала два снимка, на которых позирует полностью обнаженной. При этом она раскрыла подробности жизни с РПП (расстройством пищевого поведения). По словам звезды, еда для нее была источником радости при ежедневном стрессе и она часто переедала, потому что из-за расстройства сигнал сытости не доходил до мозга.

Несколько месяцев назад Горбачева начала работать с нутрициологом и использовать препарат «Седжаро», который применяется для лечения сахарного диабета второго типа и ожирения. «Еда была моей отдушиной, моим ритуалом, моим источником счастья. Спустя 4,5 месяца я смотрю на нее совсем иначе», — поделилась результатами автор публикации.

В феврале Ирина Горбачева также снялась обнаженной после набора веса.