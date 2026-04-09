17:25, 9 апреля 2026Мир

Стало известно о возможном сбитии американского беспилотника

Sky News: Американский беспилотник вероятно сбит над Персидским заливом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jason Reed / Reuters

Американский беспилотник предположительно сбили над Персидским заливом. Об этом в соцсети Х сообщил Sky News.

«Американский военно-морской беспилотник, осуществлявший мониторинг Ормузского пролива, возможно, потерпел крушение в Персидском заливе», — указывает британский телеканал со ссылкой на данные портала Flightradar24.

Ранее глава Центрального командования Вооруженных сил США адмирал Брэд Купер объявил, что Соединенные Штаты приостановили наступательные операции на Ближнем Востоке.

До этого иранская сторона заявила, что в рамках соглашения о перемирии будет пропускать через Ормузский пролив не более 15 судов в день.

    Последние новости

    Мединский обратил внимание на соотношение потерь России и Украины после обмена телами

    Путин подписал закон о праве россиян на дополнительный отпуск при трех условиях

    В Подмосковье на похожей на озеро дороге решили провести ремонт асфальта

    Пассажира лишили свободы за пьяный дебош в самолете

    В России назвали только один сценарий для Украины

    Россиянин проиграл более двух миллионов рублей из-за Сафонова

    Жителей Москвы предупредили об опасности

    Россиянин получил три тысячи рублей и 13 лет колонии

    В Эстонии начали разрабатывать руководство к действию при атаке дронов

    Придуман новый оригинальный способ борьбы с запахом изо рта

    Все новости
