Стало известно о возможном сбитии американского беспилотника

Sky News: Американский беспилотник вероятно сбит над Персидским заливом

Американский беспилотник предположительно сбили над Персидским заливом. Об этом в соцсети Х сообщил Sky News.

«Американский военно-морской беспилотник, осуществлявший мониторинг Ормузского пролива, возможно, потерпел крушение в Персидском заливе», — указывает британский телеканал со ссылкой на данные портала Flightradar24.

Ранее глава Центрального командования Вооруженных сил США адмирал Брэд Купер объявил, что Соединенные Штаты приостановили наступательные операции на Ближнем Востоке.

До этого иранская сторона заявила, что в рамках соглашения о перемирии будет пропускать через Ормузский пролив не более 15 судов в день.