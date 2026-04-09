Главные торговые улицы Москвы подешевели после ухода иностранных брендов

Аренда помещений в Столешниковом переулке подешевела на треть с 2019 года

Аренда помещений на главных торговых улицах Москвы подешевела на треть после ухода иностранных брендов. Такую статистику агентству РИА Новости привели в риелторской компании Whitewill.

Ставки аренды торговых помещений в Столешниковом переулке, на Большой Дмитровке и Кузнецком Мосту снизились примерно на 30 процентов за последние семь лет. Съемные помещения на Никольской улице и Петровке также потеряли в цене, но в пределах 15-18 процентов. Текущие цены аналитики сравнивают с показателями 2019 года, когда стоимость аренды находилась на пике.

Такой значительный спад цен эксперты объясняют сокращением присутствия иностранных брендов — если в 2019 году Столешников переулок был заполнен иностранными магазинами на 80 процентов, то сейчас заграничных брендов, представленных в этой локации стало вдвое меньше. После того, как компании покинули Россию, адекватная замена им не нашлась, и вакантными осталось 29 процентов торговых площадей. На Кузнецком Мосту пустует около 10 процентов помещений, на Петровке — 9 процентов, на Никольской — 8 процентов. В целом по основным торговым улицам столицы уровень вакантности на конец марта составляет 6,6 процента, опустившись за год на один процентный пункт.

Дороже всего сейчас обходится аренда помещений на Кузнецком мосту — по 212 тысяч рублей за один квадратный метр в год. В Столешниковом переулке за год аренды просят порядка 190 тысяч рублей за «квадрат», на Никольской улице — 123 тысячи рублей, на Пятницкой — 120 тысяч рублей и на Петровке — 114 тысяч рублей. Как считают аналитики, ставки аренды в этих локациях продолжат стагнировать на протяжении года, за исключением Большой Никитской, где цены могут подняться на 5-10 процентов за счет спроса со стороны федеральных торговых сетей и ресторанов.

Ранее в России допустили возможность возврата магазинов Dior. Российское юрлицо модного дома может возобновить работу двух флагманских магазинов в Москве с января 2028 года.