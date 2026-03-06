Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:40, 6 марта 2026Ценности

Dior захотел возобновить работу флагманских магазинов в Москве

«Ъ»: Dior захотел возобновить работу магазинов в Москве с 1 января 2028 года
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российское юрлицо французского модного дома Dior «Кристиан Диор кутюр Столешников» захотело возобновить работу двух флагманских магазинов в Москве. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

Речь идет о бутиках в Столешниковом переулке и в ГУМе. В пояснительной записке к бухгалтерской отчетности компании за 2025 год, с которой ознакомилось издание, отмечается, что торговые точки могут возобновить свою работу с 1 января 2028 года.

Журналисты направили в ГУМ и глобальный офис французской компании LVMH, управляющей Dior, запрос для комментария, но ответа пока не получили. С владельцем помещения в Столешниковом переулке им также не удалось выйти на связь.

В августе 2024 года сообщалось о возможном возвращении Dior в Россию. Тогда выяснилось, что французская компания подала заявку в Роспатент на регистрацию своих товарных знаков Dior, Dioramour и Gem Dior.

Весной 2022 года Dior приостановил работу своих магазинов в России. Позже стало известно о желании компании возобновить деятельность в стране. Тогда речь шла о бутиках косметики и парфюмерии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Надо применять пятую статью НАТО». В России жестко отреагировали на угрозы Зеленского Орбану

    Россиянин пойдет под суд за расправу над московским милиционером и его женой

    206-сантиметровая российская модель встретилась с Шакилом О'Нилом

    Названо принципиальное отличие новых кроссоверов «Москвич» от предыдущих моделей

    Украина объявила Венгрию опасной для пребывания страной

    Покупка одного вида жилья в России станет выгоднее

    Названа уникальная черта Ирана в боевых действиях

    Трамп разгромил Зеленского и похвалил Путина

    Иран применил сверхтяжелые ракеты против Израиля

    Американские следователи назвали возможного виновного в ударе по иранской школе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok