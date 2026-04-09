Армения и Азербайджан забеспокоились

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:29, 9 апреля 2026Бывший СССР

Foreign Policy: Политики в Баку и Ереване обеспокоились вниманием Трампа к Ирану
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Здание Национального собрания Армении. Фото: Tugrul Cam / Anadolu Agency / Getty Images

Политики в Азербайджане и Армении Баку обеспокоились вниманием президента США Дональда Трампа к Ирану и из-за войны на Ближнем Востоке. Об этом пишут авторы журнала Foreign Policy.

«Официальные лица как в Армении, так и в Азербайджане выражают обеспокоенность тем, что узкий круг доверенных лиц Трампа в сфере внешней политики отвлек внимание от региона (...) В результате импульс к миру на Кавказе может быть утрачен», — говорится в сообщении.

Журналисты также пишут, что война в Иране рискует свести на нет все достижения нынешней администрации на Южном Кавказе. Вашингтон, говорится далее, не сразу вернется к координации процессов в регионе, в случае достижения Вашингтоном режима прекращения огня с Тегераном.

8 августа в Белом доме президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян при посредничестве президента США Дональда Трампа подписали декларацию, в которой они обязались заключить мирный договор. Одним из пунктов документа является разрешение спора вокруг Зангезурского коридора. Теперь участок передается под контроль американской частной компании сроком на 99 лет и будет именоваться как «Маршрут Трампа».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok