Армения и Азербайджан забеспокоились

Foreign Policy: Политики в Баку и Ереване обеспокоились вниманием Трампа к Ирану

Политики в Азербайджане и Армении Баку обеспокоились вниманием президента США Дональда Трампа к Ирану и из-за войны на Ближнем Востоке. Об этом пишут авторы журнала Foreign Policy.

«Официальные лица как в Армении, так и в Азербайджане выражают обеспокоенность тем, что узкий круг доверенных лиц Трампа в сфере внешней политики отвлек внимание от региона (...) В результате импульс к миру на Кавказе может быть утрачен», — говорится в сообщении.

Журналисты также пишут, что война в Иране рискует свести на нет все достижения нынешней администрации на Южном Кавказе. Вашингтон, говорится далее, не сразу вернется к координации процессов в регионе, в случае достижения Вашингтоном режима прекращения огня с Тегераном.

8 августа в Белом доме президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян при посредничестве президента США Дональда Трампа подписали декларацию, в которой они обязались заключить мирный договор. Одним из пунктов документа является разрешение спора вокруг Зангезурского коридора. Теперь участок передается под контроль американской частной компании сроком на 99 лет и будет именоваться как «Маршрут Трампа».