Крупный российский мясокомбинат собрались обанкротить

«Ъ»: Великолукский мясокомбинат собрались обанкротить из-за долга 258 млн рублей

Юридическая фирма «Армалекс» сообщила о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве крупного производителя мясных полуфабрикатов ОАО «Великолукский мясокомбинат». Об этом со ссылкой на сообщение на Федресурсе пишет «Коммерсантъ».

Поводом для иска называется непогашенный долг в размере 258,5 миллиона рублей на основании решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Однако гендиректор компании Ольга Кузьмина утверждает, что «Армалекс» с помощью посредников и использования двусмысленных толкований условий соглашения получила несуществующее право требовать с предприятия задолженность. По ее мнению, новым заявлением истец пытается надавить на производителя перед рассмотрением дела в кассационной инстанции.

Младший партнер юрфирмы «Ляпунов Терехин и партнеры» Анастасия Ляпунова подтвердила, что до рассмотрения жалобы, которое состоится в июне, банкротство инициировать невозможно.

Великолукский мясокомбинат, основные активы которого расположены в Псковской области, закрыл свою сеть магазинов в конце 2024 года. Тогда эксперты отмечали, что таким сетям стало исключительно сложно конкурировать с федеральными ретейлерами.

С того момента ситуация в мясопереработке стала только хуже. У многих компаний снижаются доходы, ведь даже при росте выручки издержки все равно увеличиваются быстрее. В результате даже крупные игроки становятся чувствительными к задолженности.

Ранее сообщалось, что перед угрозой банкротства на фоне падения выручки и роста убытков оказался один из крупнейших российских грузоперевозчиков, Globaltruck.