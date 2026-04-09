Бывший пресс-секретарь Зеленского Мендель: Он играл роль с политиками ЕС

Большая часть европейских политиков уже уличила президента Украины Владимира Зеленского в двуличии. Об этом заявила бывший пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель в социальной сети X.

По ее словам, множество политиков и дипломатов были озадачены поведением Зеленского. Глава Украины завоевывал доверие, давал обещания, демонстрировал понимание, но затем действовал совершенно иным образом.

«Многие сначала связывали это с языковым барьером, недопониманием или изменением обстоятельств. В действительности же проблема была проще: он играл роль», — пояснила Мендель. При этом, утверждает экс-пресс-секретарь Зеленского, такой подход не остался незамеченным для европейских лидеров.

Ранее Мендель рассказала, что Зеленский четырежды уклонялся от призыва на военную службу до вступления на пост президента государства.