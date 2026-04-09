Бывший «народный губернатор» Донбасса описал схему возвращения бойцов СВО в тюрьму

Участник «Русской весны» Губарев: В «Шторме Z» идут на преступления ради тюрьмы

Бойцы состоящих из бывших заключенных подразделений «Шторм Z» совершают на передовой преступления ради возвращения в тюрьмы. Эту схему в интервью журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) описал участник «Русской весны», бывший «народный губернатор Донбасса» и ветеран спецоперации Павел Губарев.

Согласно рассказу ветерана СВО, он слышал немало подобных историй от других людей, однако в Донецке встретил реальных фигурантов такой схемы. По словам Губарева, он сопровождал свидетеля в Следственный комитет, и двое молодых людей, которые ожидали конвоиров в коридоре, рассказали, что специально шли на преступления ради возвращения в тюрьму и колонию.

«Они, чтобы избежать бесконечных штурмов: один угнал машину специально, другой украл у командира мобильный телефон специально (...). Тут в тюрьме, ну что, кормят, относятся нормально (...). Бойцы "Шторма" предпочитают тюрьму», — рассказал он.

В том же интервью Губарев ответил на вопрос Дудя о судьбе создателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.