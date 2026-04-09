12:07, 9 апреля 2026

Бывший «народный губернатор» Донбасса высказался о смерти Пригожина фразой «смерти нет»

Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Елена Копылова / РИА Новости

Бывший «народный губернатор» Донбасса, участник Русской весны Павел Губарев высказался о гибели основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина фразой «смерти нет». Заявление Губарева прозвучало в интервью журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

В ответ на просьбу журналиста прокомментировать крушение частного самолета Embraer-135 в 2023 году, на борту которого находились первые лица ЧВК вместе с самим Пригожиным, Губарев с улыбкой ответил, что «смерти нет, все живы».

Он отметил, что у него есть почва для конспирологических теорий, и напомнил, что похороны проходили в полузакрытом формате.

В ноябре 2025 года экс-боец ЧВК с позывным Яга заявил, что «Пригожин 100 процентов уцелел и занимается представлением Российской Федерации в Африке». Каких-либо подтверждений своим словам Яга не привел.

Мать Евгения Пригожина Виолетта говорила, что смерть ее сына подтверждена тестом ДНК.

