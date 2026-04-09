18:28, 9 апреля 2026

«Человек-паук» защитил туристов от нападения женщины в США

NYP: Актер в костюме Человека-паука вмешался в конфликт женщин и туристов в США
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: @_jenniferkings

Актер в костюме Человека-паука защитил туристов из Израиля от нападения женщины в США. Об этом сообщило издание The New York Post (NYP).

По данным источника, медсестра психиатрической клиники в Нью-Йорке Дженнифер Кунингс начала оскорблять группу путешественников из Израиля, обвинив их в военных действиях на территории Палестины. Она неоднократно назвала мужчин «убийцами детей» и «террористами». Когда к ее гневным высказываниям присоединились другие американки, в конфликт вмешался «Человек-паук». «Вам не нужно преследовать людей. Вы ничего о них не знаете», — сказал аниматор с Таймс-сквер.

Гости Соединенных Штатов с чемоданами в руках сохраняли спокойствие, а женщины обрушили свой гнев на их защитника: «Заткнись, к черту», — выкрикивали они.

Видеозапись инцидента быстро распространилась в сети, вызвав массовые призывы пользователей к увольнению медсестры. Позже Кунингс опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) пост, что ее уволили из-за скандала на площади Манхэттена. Организация Inspire Mental Health Services, предоставляющая услуги в области психического здоровья, удалила биографию бывшей сотрудницы с официального сайта 8 апреля.

Информации от правоохранительных органов по поводу инцидента не поступало.

Ранее толпа леди-боев (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) била российскую туристку ногами по лицу в Таиланде и попала на видео. Инцидент произошел на Бангла-Роуд на популярном тайском курорте Пхукет.

