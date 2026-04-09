Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:01, 9 апреля 2026Экономика

Дагестан предупредили о новой опасности

Эпидемиолог Онищенко: Дагестану необходима дезинфекция после подтоплений
Александра Качан (Редактор)

Фото: Мухтар Гаджидадаев / РИА Новости

После массовых подтоплений Дагестану будет необходима дезинфекция. Об этом предупредил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС.

Он отметил, что скоро граждане республики начнут возвращаться в свои дома, поврежденные водой. «Во-первых, надо убрать ил, во-вторых, надо провести дезинфекцию. Потому что там, где надворные туалеты, это не в канализацию ушло, все подняло и занесло в дома, на улицу», — объяснил эксперт.

Онищенко добавил, что особое внимание нужно обратить на условия, в которых будут находиться дети.

Ранее стало известно, что наводнение в Дагестане нанесло ущерб 15,5 тысячи местных жителей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok