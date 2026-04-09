Дагестан предупредили о новой опасности

Эпидемиолог Онищенко: Дагестану необходима дезинфекция после подтоплений

После массовых подтоплений Дагестану будет необходима дезинфекция. Об этом предупредил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС.

Он отметил, что скоро граждане республики начнут возвращаться в свои дома, поврежденные водой. «Во-первых, надо убрать ил, во-вторых, надо провести дезинфекцию. Потому что там, где надворные туалеты, это не в канализацию ушло, все подняло и занесло в дома, на улицу», — объяснил эксперт.

Онищенко добавил, что особое внимание нужно обратить на условия, в которых будут находиться дети.

Ранее стало известно, что наводнение в Дагестане нанесло ущерб 15,5 тысячи местных жителей.