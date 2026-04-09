Девушка со стандартным размером одежды разрыдалась после посещения свадебного салона

Невеста Анастасия Лядовая со стандартным размером одежды разрыдалась после посещения свадебного салона. Ролик с объяснением она опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

32-летняя блогерша с никнеймом anastasiya_lyadovaya рассказала, что не нашла подходящего наряда 50 размера для бракосочетания. «Все, что мне могут преложить, это какие-то вообще бабкины варианты из разряда баба на чайнике, которые делают меня еще больше. То есть ни о каких красивых ажурных или платьев по фигуре вообще и речи быть не может», — посетовала она.

Кроме того, россиянка пожаловалась, что консультант сделала акцент на возрасте невесты, заявив, что она уже не молода. «Консультант мне сказала: "Обычно замуж выходят молодые девочки, стройные". И сейчас у меня ощущение, что мое платье не существует», — призналась Лядовая.

Пользователи сети поддержали девушку в комментариях под постом. «Не поняла... 50 размер — это небольшой размер. Вы просто попали не к тем консультантам и не в тот салон! Вы очень красивая», «А вы молодая и стройная!», «Вы молода и прекрасна!» — высказались они.

Ранее в апреле невеста пожаловалась на обман популярного в России свадебного салона. На просьбу женщины предоставить документ о том, что изделие, которое она заказала на пошив по индивидуальным меркам, новое, сотрудники магазина отказали.