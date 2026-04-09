14:36, 9 апреля 2026

Две попытки вступить в украинский легион стоили россиянину свободы

Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима уроженца города Шахты Ростовской области за попытку отправиться на Украину и вступить в «Легион свобода России» (признана в РФ террористической организацией и запрещена). Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба суда.

По данным следствия, Виктор Кучеров 29 мая 2024 года отправил заявку в легион с просьбой принять его в свои ряды. Ему ответили, что заявка взята на рассмотрение, и осужденный принялся искать способы попасть на Украину. 11 июля он прибыл в Минск, чтобы попасть в Польшу и оттуда на Украину, но 15 июля его задержали сотрудники белорусского КГБ и провели с ним профилактическую беседу.

Тогда Кучеров вернулся на территорию России, но, как сочли в российском ФСБ, от планов участвовать в деятельности террористов мужчина не отказался и стал разрабатывать новый план выезда на Украину. 29 июля он был задержали силовиками в Ростове-на-Дону.

Ранее в Московской области 60-летнего инструктора парашютно-десантной подготовки Галину Улямову арестовали за содействие террористической деятельности «Легиона Свобода России».

