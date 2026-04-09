Двухлетний ребенок оказался в больнице после купания в бассейне на курорте

Двухлетний ребенок оказался в больнице после купания в бассейне на курорте Канарских островов (Испания). Об этом пишет газета The Sun.

Инцидент произошел на острове Фуэртевентура в одном из отелей. Ребенка в воде заметили сотрудники стойки регистрации гостиницы. Они обратились в экстренные службы, к прибытию которых пострадавшего уже вынули из бассейна.

Сообщается, что медики оказали первую помощь на месте и забрали его в больницу. Позже выяснилось, что ребенок является гражданином Великобритании.

