08:33, 9 апреля 2026Мир

Европа раскололась в оценках помощи Украине

Politico: Треть европейцев назвала поддержку Украины чрезмерной
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Жители европейских стран разошлись в оценках поддержки Киева со стороны Евросоюза (ЕС). Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Politico Pulse.

Треть респондентов (34 процента) заявили, что Европа делает недостаточно для Украины. Примерно столько же (31 процент) сочли текущий объем помощи приемлемым. Еще 30 процентов назвали поддержку чрезмерной.

Наиболее заметные различия проявились при сравнении Германии и Италии. В ФРГ, которая является крупнейшим донором Киева, 45 процентов высказались о недостаточности помощи. В Италии, где доля ВВП на поддержку Украины самая низкая, 42 процента назвали помощь чрезмерной. В Испании и Бельгии преобладало мнение о нехватке поддержки, тогда как во Франции оценки оказались сбалансированными.

Ранее стало известно, что ЕС оказался неспособен принимать единые решения по ключевым вопросам, включая финансирование Украины. Отмечается, что объединение фактически столкнулось с системным параличом. «У нас серьезные проблемы с принятием решений. Каждый месяц возникает новый вопрос, который подчеркивает эту тенденцию», — заявил евродепутат из Испании Начо Санчес Амор.

Венгрия блокирует санкции против израильских поселенцев и кредит для Украины на 90 миллиардов евро. Из 26 стран, поддержавших рестрикции, одна страна способна заблокировать любое решение, что подтверждает системный характер кризиса в ЕС.

