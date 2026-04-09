08:57, 9 апреля 2026

Европейцы сочли США опаснее Китая

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Среди шести крупных стран Евросоюза (ЕС) политика администрации президента США Дональда Трампа воспринимается больше как угрожающая, чем дружественная. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Politico Pulse.

Только 12 процентов респондентов назвали Америку близким союзником, тогда как 36 процентов посчитали ее потенциальной угрозой. В то же время угрозой от Китая озабочены лишь 29 процентов опрошенных.

Отношение к США становится все жестче, а доверие к Вашингтону снижается. Европейцы хотят, чтобы Евросоюз был лучше вооружен и более независим, но их интерес угасает, когда речь заходит о личных жертвах или больших бюджетах.

Самый высокий уровень недоверия зафиксирован в Испании, где 51 процент опрошенных назвали США угрозой. В Италии так считают 46 процентов, в Бельгии 42 процента, во Франции 37 процентов, а в Германии 30 процентов. Исключением стала Польша, где только 13 процентов респондентов увидели угрозу от Америки.

Ранее депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картхайзер заявил, что руководство Евросоюза решило дождаться нового президента США, который заменит на этом посту Дональда Трампа. По его мнению, есть вероятность, что это будет кандидат от демократов.

«Они надеются, что демократ будет более агрессивен по отношению к России и поддержит их недемократическую политику цензуры, манипулирования выборами и ограничения свободы слова», — подчеркнул европейский парламентарий.

Картхайзер добавил, что сейчас НАТО переживает период, когда существует несколько сценариев раскола альянса, но пока ни один из них не угрожает самому существованию блока.

    Последние новости

    Экспорт российской нефти из портов Балтики рухнул

    Российский город накрыло апрельской метелью

    Единственный выживший в авиакатастрофе россиянин добился компенсации

    США захотели переложить ответственность за Ормузский пролив на Европу

    Американские нефтяники взбунтовались из-за решения Ирана

    Российская кризисная отрасль попросила спасти компании от вала банкротств

    Десятки российских туристов застряли на границе с Грузией

    Женщина оказалась на грани смерти и увидела покойную бабушку и ангелов

    Участницу реалити-шоу стошнило во время испытания с мозгами антилопы

    В России резко выросла выдача одного вида кредитов

    Все новости
