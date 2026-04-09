Глава ФБР Патель заявил о задержании экс-члена Командования спецопераций США

Федеральное бюро расследований (ФБР) задержало экс-сотрудника Командования спецопераций США по подозрению в передаче секретной информации СМИ. Об этом сообщил глава бюро Кэш Патель в соцсети X.

«Пусть это послужит предупреждением для всех потенциальных информаторов: мы занимаемся такими делами и производим аресты. ФБР не потерпит тех, кто пытается предать нашу страну и подвергнуть американцев опасности», — написал он.

До этого президент США Дональд Трамп раскритиковал анонимное СМИ и его источник за сообщение о спасении одного из пилотов сбитого в Иране истребителя F-15. По информации BBC, президент США счел, что эта утечка осложнила поиск второго члена экипажа.

В пятницу, 3 апреля, Иран сбил американский истребитель F-15, оба летчика катапультировались на территории исламской республики. Пилота самолета спасли за несколько часов, а его напарник оказался в глубине территории противника. Чтобы опередить иранских военных и не допустить попадания летчика в плен, США развернули масштабную операцию с участием сотен спецназовцев, прикрытием ЦРУ и поддержкой ЦАХАЛа.