01:19, 9 апреля 2026

ФБР задержало экс-сотрудника Командования спецопераций США

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Федеральное бюро расследований (ФБР) задержало экс-сотрудника Командования спецопераций США по подозрению в передаче секретной информации СМИ. Об этом сообщил глава бюро Кэш Патель в соцсети X.

«Пусть это послужит предупреждением для всех потенциальных информаторов: мы занимаемся такими делами и производим аресты. ФБР не потерпит тех, кто пытается предать нашу страну и подвергнуть американцев опасности», — написал он.

До этого президент США Дональд Трамп раскритиковал анонимное СМИ и его источник за сообщение о спасении одного из пилотов сбитого в Иране истребителя F-15. По информации BBC, президент США счел, что эта утечка осложнила поиск второго члена экипажа.

В пятницу, 3 апреля, Иран сбил американский истребитель F-15, оба летчика катапультировались на территории исламской республики. Пилота самолета спасли за несколько часов, а его напарник оказался в глубине территории противника. Чтобы опередить иранских военных и не допустить попадания летчика в плен, США развернули масштабную операцию с участием сотен спецназовцев, прикрытием ЦРУ и поддержкой ЦАХАЛа.

