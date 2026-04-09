01:05, 9 апреля 2026Интернет и СМИ

Гендиректор Max объяснил название мессенджера

Гендиректор Max Хуснояров: Название мессенджера значит «максимум возможностей»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Вице-президент VK и генеральный директор Max Фарит Хуснояров прокомментировал название мессенджера. Об этом он высказался в интервью RT.

Хуснояров объяснил название мессенджера и подчеркнул, что оно значит «максимум возможностей». Он напомнил, что «Max» — это общепринятое сокращение от слова «максимум».

«На старте было много вариантов. Но достаточно быстро стало понятно, что именно Мax точно отражает суть нашего сервиса», — сказал гендиректор мессенджера.

Ранее сообщалось, что Max вошел в пятерку самых быстроразвивающихся сервисов мира. Как рассказал первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, пользователями мессенджера стали 89 миллионов человек.

