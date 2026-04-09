13:15, 9 апреля 2026Интернет и СМИ

Гоблин назвал Трампа психически нездоровым

Гоблин назвал Трампа психически нездоровым после угроз уничтожить Иран
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, назвал президента США Дональда Трампа нездоровым после угроз уничтожить Иран. Такое заявление Пучков сделал в эфире радио Sputnik, запись опубликована во «ВКонтакте».

«С моей точки зрения, он психически нездоров. (...) Он просто неадекватный уже. Он не соображает, что говорит», — поделился Гоблин мнением о Трампе.

Блогер добавил, что американцы переживают из-за действий своего президента и думают, как его «укротить». Кроме того, Гоблин предположил, что Трампа ждет импичмент. «Терпеть этого долго никто не будет», — добавил он.

В ночь на 8 апреля глава США объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. По словам президента США, стороны близки к финальному соглашению, а большинство спорных вопросов уже удалось согласовать.

Перед этим Трамп неоднократно угрожал Ирану. В частности, он заявлял, что иранская цивилизация будет уничтожена, а также обещал руководству страны, что оно будет жить в аду, если Тегеран не откроет Ормузский пролив.

