Гоблин назвал Трампа психически нездоровым после угроз уничтожить Иран

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, назвал президента США Дональда Трампа нездоровым после угроз уничтожить Иран. Такое заявление Пучков сделал в эфире радио Sputnik, запись опубликована во «ВКонтакте».

«С моей точки зрения, он психически нездоров. (...) Он просто неадекватный уже. Он не соображает, что говорит», — поделился Гоблин мнением о Трампе.

Блогер добавил, что американцы переживают из-за действий своего президента и думают, как его «укротить». Кроме того, Гоблин предположил, что Трампа ждет импичмент. «Терпеть этого долго никто не будет», — добавил он.

В ночь на 8 апреля глава США объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. По словам президента США, стороны близки к финальному соглашению, а большинство спорных вопросов уже удалось согласовать.

Перед этим Трамп неоднократно угрожал Ирану. В частности, он заявлял, что иранская цивилизация будет уничтожена, а также обещал руководству страны, что оно будет жить в аду, если Тегеран не откроет Ормузский пролив.