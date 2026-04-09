Гоблин назвал выродками один тип школьников

Блогер Дмитрий Пучков призвал строго наказывать школьников-хулиганов

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, призвал строго наказывать школьников-хулиганов. Об этом он заявил в эфире радиостанции Sputnik, говоря о расправе подростка над учительницей в Пермском крае.

Пучков назвал кошмарным случаем произошедшее в Пермском крае. При этом он отметил, что, по сообщениям СМИ, до нападения на педагога подросток не соблюдал дисциплину на уроках и оскорблял учителей матом. Рассуждая о том, как предотвратить нападения на учителей, блогер счел, что для школьников-хулиганов должны наступать серьезные последствия за проступки.

«Обматерил учителя. Что вы сделали, поговорили с ним? Этого недостаточно. (...) Такого не должно быть вообще ни под каким соусом. Если ваш выродок обложил учителя матюгами, его из школы должны отчислить», — сказал Гоблин. Он также призвал отправлять таких школьников в спецшколы.

Кроме того, Пучков обратил внимание на то, что наличие в классе хулигана мешает учиться другим школьникам.

7 апреля стало известно, что подросток с ножом напал на учительницу возле школы в Добрянке Пермского края. Учительницу экстренно госпитализировали, но спасти ее не удалось. Позже выяснилось, что жертва школьника была завучем. Она не допустила его к экзамену по одному из предметов. Несовершеннолетнего арестовали.