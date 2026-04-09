Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:31, 9 апреля 2026Интернет и СМИ

Гоблин назвал выродками один тип школьников

Блогер Дмитрий Пучков призвал строго наказывать школьников-хулиганов
Олег Давыдов
Олег Давыдов

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, призвал строго наказывать школьников-хулиганов. Об этом он заявил в эфире радиостанции Sputnik, говоря о расправе подростка над учительницей в Пермском крае.

Пучков назвал кошмарным случаем произошедшее в Пермском крае. При этом он отметил, что, по сообщениям СМИ, до нападения на педагога подросток не соблюдал дисциплину на уроках и оскорблял учителей матом. Рассуждая о том, как предотвратить нападения на учителей, блогер счел, что для школьников-хулиганов должны наступать серьезные последствия за проступки.

«Обматерил учителя. Что вы сделали, поговорили с ним? Этого недостаточно. (...) Такого не должно быть вообще ни под каким соусом. Если ваш выродок обложил учителя матюгами, его из школы должны отчислить», — сказал Гоблин. Он также призвал отправлять таких школьников в спецшколы.

Кроме того, Пучков обратил внимание на то, что наличие в классе хулигана мешает учиться другим школьникам.

7 апреля стало известно, что подросток с ножом напал на учительницу возле школы в Добрянке Пермского края. Учительницу экстренно госпитализировали, но спасти ее не удалось. Позже выяснилось, что жертва школьника была завучем. Она не допустила его к экзамену по одному из предметов. Несовершеннолетнего арестовали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok