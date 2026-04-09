17:20, 9 апреля 2026

Грабители вынесли из ювелирного магазина все золото за 12 минут и скрылись

Антонина Черташ
Фото: Arvind Yadav / Hindustan Times via Getty Images

В Индии вооруженная банда ворвалась в ювелирную лавку и ограбила ее за 12 минут. Об этом сообщает ETV Bharat.

Инцидент произошел во вторник, 7 апреля, в городе Касибугга, штат Андхра-Прадеш. В 12:37 дня восемь грабителей в масках проникли в магазин Sri Venkateswara Jewellers, а уже через 12 минут — к 12:49 — вынесли оттуда все золото. После этого они разделились на группы и скрылись с места преступления на машине и мотоциклах. На транспортных средствах не было номерных знаков.

По словам владельцев магазина, налетчики не говорили свободно на местном наречии телугу: лишь один с трудом изъяснялся на нем, остальные переговаривались на хинди, бенгали и одия. Полиция уверена, что это организованная преступная группировка, которая, вероятно, долго следила за магазином.

Злоумышленники уехали в сторону старого шоссе через мелкие переулки. Дополнительный суперинтендант полиции Г. Шриниваса Рао заявил, что ведется сбор улик, и пообещал вскоре задержать всех причастных. Происшествие вызвало панику среди местных торговцев и жителей, все они требуют усилить безопасность в деловых кварталах.

Ранее сообщалось, что неизвестные в масках напали на частный музей в итальянской провинции Парма. Злоумышленники украли работы Пьера‑Огюста Ренуара, Поля Сезанна и Анри Матисса.

