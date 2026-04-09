Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
17:49, 9 апреля 2026Культура

Группа «Фабрика» отказалась от выступлений в Страстную пятницу

Ольга Коровина

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Участницы группы «Фабрика» сообщили, что отказываются от выступлений в Страстную пятницу, поскольку чтят религиозные традиции. Об этом пишет «Абзац».

Артистки признались, что такой обычай существует в коллективе много лет, а идея изначально принадлежала продюсеру Игорю Матвиенко. «Это действительно важно, что заботятся не только о физическом, но и о духовном благополучии», — рассказала участница «Фабрики» Екатерина Москалева.

Страстная пятница, или Великая пятница накануне Пасхи в православной традиции имеет переходящую дату и зависит от дня празднования Пасхи. В 2026 году она приходится на 10 апреля.

Ранее народный артист России Николай Цискаридзе рассказал о пасхальных традициях, которые были приняты в его семье. Он признался, что в последнее время почти каждый год проводит Пасху на сцене, поэтому времени на празднование у него совсем не остается.

