Группа «Фабрика» отказалась от выступлений в Страстную пятницу

Участницы группы «Фабрика» заявили об отказе от концертов в Страстную пятницу

Участницы группы «Фабрика» сообщили, что отказываются от выступлений в Страстную пятницу, поскольку чтят религиозные традиции. Об этом пишет «Абзац».

Артистки признались, что такой обычай существует в коллективе много лет, а идея изначально принадлежала продюсеру Игорю Матвиенко. «Это действительно важно, что заботятся не только о физическом, но и о духовном благополучии», — рассказала участница «Фабрики» Екатерина Москалева.

Страстная пятница, или Великая пятница накануне Пасхи в православной традиции имеет переходящую дату и зависит от дня празднования Пасхи. В 2026 году она приходится на 10 апреля.

Ранее народный артист России Николай Цискаридзе рассказал о пасхальных традициях, которые были приняты в его семье. Он признался, что в последнее время почти каждый год проводит Пасху на сцене, поэтому времени на празднование у него совсем не остается.