Иран призвал Трампа надеть собачий поводок на Израиль

Посольство Ирана в ЮАР предложило Трампу надеть собачий поводок на Израиль

Посольство Ирана в ЮАР иронично сравнило Израиль с бешеной собакой и предложило президенту США Дональда Трампа надеть на него поводок. Соответствующая публикация появилась на официальной странице дипмиссии в социальной сети X.

«Эй, Трамп, если у тебя нет поводка для бешеной собаки — Израиля, — нам раздобыть его для тебя?» — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Иран рассматривает возможность выхода из мирного соглашения, если Израиль продолжит атаковать Ливан. При этом действия израильской стороны в этом контексте сравнили с поведением агрессивной собаки. «Если США не могут сдержать своего агрессивного пса в регионе, Иран исключительным образом поможет им в этом», — отметил собеседник агентства Tasnim.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.